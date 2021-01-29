أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

الولايات المتحدة تسجل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:06 ص الجمعة 29 يناير 2021
الولايات المتحدة تسجل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 164 ألفا و665 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونا و762 ألفا و726 حالة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة - نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه تم أيضا تسجيل 3 آلاف و872 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 433 ألفا و67 حالة.

يذكر أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية أعلن أنه تم توزيع 28 مليونا و386 ألفا و275 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

جامعة جونز هوبكنز الولايات المتحدة فيروس كورونا

الخبر التالى:

رومانيا: مصرع 4 أشخاص في اندلاع حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا ببوخارست

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 163761

    عدد المصابين

  • 127963

    عدد المتعافين

  • 9115

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 100777064

    عدد المصابين

  • 72786191

    عدد المتعافين

  • 2164126

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا