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الشيوخ الأمريكي يتسلم قرار مجلس النواب بمحاكمة ترامب

11:21 ص الثلاثاء 26 يناير 2021
الشيوخ الأمريكي يتسلم قرار مجلس النواب بمحاكمة ترامب

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - أ ش أ

ذكرت قناة "الحرة " الأمريكية أن مجلس الشيوخ الأمريكي تسلم اليوم الثلاثاء، رسميا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لمحاكمته برلمانيا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، موضحة أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ في الثامن من فبراير المقبل .

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت أنها بدأت بالفعل إجراءات ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضائيا مع مجلس الشيوخ، بعد أحداث اقتحام الكابيتول (مقر الكونجرس).

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