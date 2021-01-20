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مرشح بايدن للخارجية الأمريكية: سيتم مراجعة اتفاق السلام مع طالبان

04:05 م الأربعاء 20 يناير 2021
مرشح بايدن للخارجية الأمريكية: سيتم مراجعة اتفاق السلام مع طالبان

أنتوني بلينكن

واشنطن - أ ش أ
قال المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة رئيس بلاده المنتخب جو بايدن، ستراجع اتفاق السلام مع حركة "طالبان"، موضحا أنه سيجري تقييمًا شاملًا لذلك.
وأبرزت قناة "طلوع" الأفغانية تصريحات بلينكن فيما يتعلق بأفغانستان - والتي أدلى بها في وقت سابق خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي-، والتي أكد فيها على الرغبة في إنهاء ما يسمى بالحرب الأبدية، والرغبة في استعادة القوات إلى الوطن، والرغبة في الاحتفاظ ببعض القدرة على التعامل مع أي تجدد للنشاط الإرهابي؛ الأمر الذي أوصل بلاده إلى أفغانستان في المقام الأول.
وشدد بلينكن على أنه "يتعين علينا النظر بحرص على ما تم التفاوض عليه بالفعل، حيث إنني لم أطلع على ذلك بعد، مضيفًا "ينبغي علينا تقييم اتفاق السلام بين الولايات المتحدة-وحركة طالبان بصورة شاملة، ومازلت لا أعلم تفاصيل هذا الاتفاق".
وأشار بلينكن إلى أنه لا يعتقد أن أي نتيجة قد تم تحقيقها مستدامة دون حماية المكاسب التي حققتها النساء والفتيات في أفغانستن على مدار الـ 20 عامًا الماضية"، قائلا "أعترف لكم أنني لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلًا، لكننا سنعمل على ذلك"، متعهدًا بالنظر إلى حقوق النساء والفتيات في عملية السلام الأفغانية.
وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان قد وقعتا في الـ 29 من فبراير الماضي على اتفاق بالعاصمة القطرية /الدوحة/؛ لإنهاء أطول حرب لواشنطن التي أعلنت بالاتفاق أنها ستخرج جميع قواتها من أفغانستان بحلول شهر مايو عام 2021 - في حال تم استيفاء جميع الشروط - أما حركة "طالبان" فقد تعهدت بعدم السماح للجماعات الإرهابية، من بينها القاعدة، بممارسة أنشطتها من أفغانستان.

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أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي واشنطن طالبان جو بايدن دونالد ترامب

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