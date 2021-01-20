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باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا"

06:44 ص الأربعاء 20 يناير 2021
باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 524 ألفا و783 شخصا.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 48 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و103 وفيات.

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