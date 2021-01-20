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الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا

05:58 ص الأربعاء 20 يناير 2021
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية

واشنطن - (د ب أ):
حذرت منظمة الصحة العالمية ، الثلاثاء، من أن موارد المستشفيات في مناطق من أمريكا الشمالية والجنوبية تتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت كلاريسا إيتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "تعمل العديد من المستشفيات في جميع أنحاء منطقتنا، وخاصة في أمريكا الشمالية والجنوبية، بأقصى طاقتها أو قريبة من ذلك".

يشار إلى أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية هي الهيئة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين.

وأشارت إيتيان إلى ارتفاع معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة ونقص الأكسجين في بعض المناطق و "الارتفاع المستدام" في الحالات التي تضغط على المرافق.

وأضافت: "شهدنا الأسبوع الماضي أكثر من 5ر2 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 في منطقة الأمريكتين، أي أكثر من نصف جميع الإصابات العالمية. وخلال الفترة نفسها، توفي 42 ألفا من الأمريكتين بسبب الجائحة".

يذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك من أكثر الدول تضررا في المنطقة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية

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