مقتدى الصدر: العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة
بغداد - (د ب أ)
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة.
وقال الصدر في تغريدة له على موقع "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم السبت: "إن بعض الدول تريد إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق" مؤكدًا أنه "يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة".
وأضاف الصدر: "يمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيًا كانت بل مطلقًا"، لافتًا إلى أن "العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة".
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