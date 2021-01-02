مقتدى الصدر: العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة

بغداد - (د ب أ)

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم السبت: "إن بعض الدول تريد إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق" مؤكدًا أنه "يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة".

وأضاف الصدر: "يمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيًا كانت بل مطلقًا"، لافتًا إلى أن "العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة".