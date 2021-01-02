أستراليا: 28427 إصابة بفيروس كورونا و909 وفيات
سيدني- (د ب أ):
ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفا و427 شخصا حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت سيدني.
كما ارتفع العديد الإجمالي للوفيات إلى 909 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 25 ألفا و762 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.
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