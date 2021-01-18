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سفير أوكرانيا بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أجندة القضايا الثنائية

05:15 م الإثنين 18 يناير 2021
سفير أوكرانيا بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أجندة القضايا الثنائية

إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

بحث إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، اليوم الاثنين، مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عددا من قضايا الأجندة الثنائية .

وذكر بيان لسفارة أوكرانيا - علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك - أن الجانبين ناقشا الخطط لتنفيذ أنشطة مشتركة هذا العام من بينها تنظيم الزيارات والمشاورات والاجتماعات التنسيقية.

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سفير أوكرانيا بالقاهرة بدر عبد العاطي سفارة أوكرانيا

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