سفير أوكرانيا بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أجندة القضايا الثنائية
القاهرة - (أ ش أ):
بحث إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، اليوم الاثنين، مع السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عددا من قضايا الأجندة الثنائية .
وذكر بيان لسفارة أوكرانيا - علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك - أن الجانبين ناقشا الخطط لتنفيذ أنشطة مشتركة هذا العام من بينها تنظيم الزيارات والمشاورات والاجتماعات التنسيقية.
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