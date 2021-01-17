أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تشريع جديد في بريطانيا يجرم إزالة التماثيل دون إذن مسبق

02:27 م الأحد 17 يناير 2021
تشريع جديد في بريطانيا يجرم إزالة التماثيل دون إذن مسبق

بريطانيا يجرم إزالة التماثيل

لندن- (بي بي سي):

تعتزم الحكومة البريطانية طرح تشريع جديد يضمن حماية الآثار التاريخية للبلاد.

وسيمنع هذا التشريع إزالة التماثيل أو النصب التذكارية أو اللوحات في إنجلترا دون إذن مسبق.

وسيكون من حق أى وزير في الحكومة الاعتراض على هذا التشريع قبل إقراره.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإطاحة بتمثال تاجر الرقيق (إدوارد كولستون) في مدينة بريستول العام الماضي خلال احتجاجات تدعم حقوق السود ضمن حركة "حياة السود مهمة".

وبحسب صحيفة صنداي تليجراف، قال وزير الشؤون الاجتماعية البريطاني روبرت جينريك إن الماضي لا يجب أن يخضع للرقابة، مضيفًا "تاريخ أجيال يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يجب إزالته لمجرد نزوة أو بأمر من الناس".

هذا المحتوى من

بريطانيا إزالة التماثيل الحكومة البريطانية

الخبر التالى:

مقتل 4 جنود عراقيين.. والسلطات تتهم تنظيم الدولة الإسلامية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بيانا توضيحيا لقرار تصفية "الحديد والصلب"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا