تشريع جديد في بريطانيا يجرم إزالة التماثيل دون إذن مسبق

لندن- (بي بي سي):

تعتزم الحكومة البريطانية طرح تشريع جديد يضمن حماية الآثار التاريخية للبلاد.

وسيمنع هذا التشريع إزالة التماثيل أو النصب التذكارية أو اللوحات في إنجلترا دون إذن مسبق.

وسيكون من حق أى وزير في الحكومة الاعتراض على هذا التشريع قبل إقراره.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإطاحة بتمثال تاجر الرقيق (إدوارد كولستون) في مدينة بريستول العام الماضي خلال احتجاجات تدعم حقوق السود ضمن حركة "حياة السود مهمة".

وبحسب صحيفة صنداي تليجراف، قال وزير الشؤون الاجتماعية البريطاني روبرت جينريك إن الماضي لا يجب أن يخضع للرقابة، مضيفًا "تاريخ أجيال يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يجب إزالته لمجرد نزوة أو بأمر من الناس".