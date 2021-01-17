واشنطن بوست: ما لا يقل عن 300 من مثيري الشغب تسللوا إلى الكونجرس يوم اقتحامه

وكالات:

قالت صحيفة واشنطن بوست، في مقالة أمس السبت، إن ما لا يقل عن 300 شخص من مثيري الشغب، دخلوا مبنى الكابيتول خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير.

وقامت الصحيفة بتحليل ما حدث في ذلك اليوم، في مبنى الكابيتول.

ولأجل ذلك، تم فحص "الرسائل النصية والصور ومئات مقاطع الفيديو، وبالتالي إعادة بناء تسلسل الأحداث في اليوم المذكور".

وأضافت المقالة: "استخدمت الصحيفة، خوارزمية التعرف على الوجوه، وتبين لها أن ما لا يقل عن 300 شخص من مثيري الشغب، تواجدوا في اللقطات التي تم تصويرها داخل مبنى الكابيتول، عندما كانت الشرطة تحاول إجلاء المشرعين".

ونوهت المقالة، بأن هذه الخوارزمية، تسمح بتمييز الوجوده لكنها لا تحدد هويات أصحابها.

وتابعت المقالة: "من المرجح أن يكون العدد الفعلي لمثيري الشغب (الذين اقتحموا الكونجرس) أعلى، لأن التسجيلات التي حللتها الصحيفة، لم تشمل كل المشاركين وكل من تواجد في المبنى".

ونشرت الصحيفة، على موقعها في الإنترنت، شريط فيديو سجل ما حدث في الكونجرس يوم 6 يناير. وفيه ظهر المحتجون وهم يتسللون إلى المبنى في الساعة 14:12 بالتوقيت المحلي (22:12 بتوقيت موسكو)، وذلك عبر نافذة قاموا بتحطيمها.