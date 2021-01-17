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كندا: حصيلة الاصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 700 ألف ووفياته تلامس نحو 18 ألفا

07:07 ص الأحد 17 يناير 2021
كندا: حصيلة الاصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 700 ألف ووفياته تلامس نحو 18 ألفا

أرشيفية

أوتاوا - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الكندية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 702 ألف و 183 شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات 17 ألفا و 865 حالة.
ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد ، نقلا عن السلطات الصحية الكندية.
وكانت السلطات الصحية الكندية أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.
وقالت كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة دينا هينشو : "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"، معربة عن اعتقادها أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.

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