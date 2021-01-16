بايدن: الإيمان بالعلم يمكننا من تطوير الكثير من العلاجات

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء السبت، إنه يمكننا تحقيق تقدم عظيم خلال السنوات الخمس القادمة يتجاوز ما أنجز خلال الأعوام الماضية.

وتابع بايدن في كلمة مساء السبت، أن ‏إدارتع ستبحث كيفية الاستعانة بالعلم لكسب التحديات المناخية وخلق المزيد من الوظائف، مؤكدًا أنه بالإيمان بالعلم يمكننا من تطوير الكثير من العلاجات.

وأكد أن العلم سيكون في طليعة إدارته وسيضمن فريقه العلمي أن كل ما نقوم به يرتكز على العلم والحقائق والحقيقة.