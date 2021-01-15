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رئيس الجزائر يستنكر مقتل 5 مواطنين بتفجير تبسة ويصفه بالعمل الجبان

01:35 م الجمعة 15 يناير 2021
رئيس الجزائر يستنكر مقتل 5 مواطنين بتفجير تبسة ويصفه بالعمل الجبان

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وكالات:

استنكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التفجير الذي أودى بحياة 5 مواطنين في منطقة تِبِسَّة، القريبة من الحدود مع تونس، ووصفه في تغريدة على "تويتر" بـ "العمل الجبان".

وقال تبون في تغريدته إن ما حدث في هذه المنطقة "عمل جبان وهمجي، (...) أودى بحياة خمسة من مواطنينا من منطقة ثليجان بولاية تبسة، عقب انفجار لغم تقليدي زرعته أيادي الغدر". وأضاف "نتضرع للمولى عز وجل ليرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان" داعيا بـ "الشفاء العاجل" للجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون "بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع (...) عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بوادي خنيق الروم ببلدية الثليجان بولاية تبسة". ودعت الوزارة "المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها قتلت "إرهابيا خطيرا" يوم 14 يناير في ولاية خنشلة.

عبد المجيد تبون الجزائر منطقة تِبِسَّة

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