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سياسي هولندي يعلن تخليه عن قيادة حزبه فى انتخابات هولندا وسط فضيحة استحقاقات الأطفال

05:30 م الخميس 14 يناير 2021
سياسي هولندي يعلن تخليه عن قيادة حزبه فى انتخابات هولندا وسط فضيحة استحقاقات الأطفال

برلمان هولندا

لاهاي- (د ب أ):

أعلن السياسي البارز، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الهولندي، لوديفيك آشر اليوم الخميس، تخليه عن قياده حزبه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلن الوزير السابق في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لن يقود حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة بعد أسابيع، على خلفية فضيحة تتعلق باستحقاقات الأطفال.

ومن المقرر أن تقرر حكومة رئيس الوزراء الحالي مارك روته غدا الجمعة، ما اذا كانت ستتنحى.

وخلال فترة ولاية آشر كوزير الشؤون الاجتماعية - حتى عام 2017 - تم حرمان 20 ألف عائلة بشكل خاطئ من استحقاقات الأطفال بسبب اتهامات بالاحتيال الضريبي تم الكشف لاحقًا أنها كاذبة.

واعتذر آشر بالفعل عن عدم منعه هذه المسألة، ولكن يبدو أنه تعرض لضغوط شديدة.

وانتقدت لجنة برلمانية بشدة في ديسمبر الماضي الإجراءات التي اتخذتها السلطات والحكومة والمحاكم قائلة إن "المبادئ الأساسية لسيادة القانون قد انتهكت".

واعتذرت الحكومة للآباء ودفعت تعويضا بقيمة 30 ألف يورو (36300 دولار) لكل عائلة.

ومن المحتمل أن يكون لاستقالة الحكومة تأثير ضئيل على الانتخابات المقبلة المقررة في 17 مارس المقبل ، حيث لا يزال حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتصدر استطلاعات الرأي.

هولندا انتخابات هولندا استحقاقات الأطفال

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