رئيس البرلمان اللبناني يهنئ المستشار جبالي بانتخابه رئيسا للنواب
03:38 م الخميس 14 يناير 2021
بيروت - أ ش أ
بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب في مصر.
أعلن ذلك المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي اللبناني في بيان أصدره اليوم الخميس.
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