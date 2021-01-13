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أبوالغيط: يجب دعوة مديري العمل العربي المشترك لزيارة مقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

02:02 م الأربعاء 13 يناير 2021
أبوالغيط: يجب دعوة مديري العمل العربي المشترك لزيارة مقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الإسكندرية - "أ ش أ":

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار لدعوة أكبر عدد من المديرين والعاملين بالعمل العربي لزيارة مقر الأكاديمية في القرية الذكية؛ للاطلاع على ما يتم به من إنجاز.

وأشاد أبو الغيط بفرع الأكاديمية- خلال ترؤسه اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها العادية رقم 50 والتى أقيمت بفرع الأكاديمية في القرية الذكية -، قائلا- وفقاً للبيان الصادر عن الأكاديمية- : "قمت بزيارة فرع القرية الذكية، الذي أبهرني بتجهيزاته ومختبراته ومعامله".

وأضاف "ما شهدته ولمسته في ذلك الفرع إنجاز علمي بديع، وعندما نتحدث عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، أيضا لا بد أن ننظر إلى هذا الصرح ويجب أن نأخذه في حساباتنا".

هذا المحتوى من

Asha
أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية

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