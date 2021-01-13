أكثر الكلمات إنتشاراً

حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

نقل رئيس أرمينيا للمستشفى في لندن بعد إصابته بكورونا

02:07 م الأربعاء 13 يناير 2021
نقل رئيس أرمينيا للمستشفى في لندن بعد إصابته بكورونا

رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان

موسكو - (د ب ا):

أعلن المكتب الرئاسي في أرمينيا، اليوم الأربعاء، أنه جرى نقل الرئيس أرمين سركيسيان، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، لمستشفى في لندن لاصابته بالتهاب رئوي.

ونقلت تقارير إعلامية عن المكتب القول إن حالة الرئيس خطيرة، وأنه يعاني من حرارة مرتفعة .

ويتواجد سركيسيان حاليا في العاصمة البريطانية، حيث احتفل بالعام الجديد مع أسرته، وبعد ذلك خضع لجراحة في ساقه، بحسب ما قاله مكتب في بيان سابق.

وقد سجلت أرمينيا أكثر من 163 ألفا و 100 حالة إصابة بفيروس كورونا و أكثر من 2900 حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الجائحة. وسجلت أرمينيا اليوم 485 حالة إصابة جديدة.

أرمين سركيسيان موسكو أرمينيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 151723

    عدد المصابين

  • 119635

    عدد المتعافين

  • 8304

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 91341142

    عدد المصابين

  • 65358376

    عدد المتعافين

  • 1953587

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحديد والصلب: التصفية تستغرق عامين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا