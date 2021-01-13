نقل رئيس أرمينيا للمستشفى في لندن بعد إصابته بكورونا
موسكو - (د ب ا):
أعلن المكتب الرئاسي في أرمينيا، اليوم الأربعاء، أنه جرى نقل الرئيس أرمين سركيسيان، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، لمستشفى في لندن لاصابته بالتهاب رئوي.
ونقلت تقارير إعلامية عن المكتب القول إن حالة الرئيس خطيرة، وأنه يعاني من حرارة مرتفعة .
ويتواجد سركيسيان حاليا في العاصمة البريطانية، حيث احتفل بالعام الجديد مع أسرته، وبعد ذلك خضع لجراحة في ساقه، بحسب ما قاله مكتب في بيان سابق.
وقد سجلت أرمينيا أكثر من 163 ألفا و 100 حالة إصابة بفيروس كورونا و أكثر من 2900 حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الجائحة. وسجلت أرمينيا اليوم 485 حالة إصابة جديدة.
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