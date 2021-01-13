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الجيش السوداني يتفقد الشريط الحدودي في ظل التوتر مع إثيوبيا

12:37 م الأربعاء 13 يناير 2021
الجيش السوداني يتفقد الشريط الحدودي في ظل التوتر مع إثيوبيا

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين

الخرطوم - (د ب أ):

وصل رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار قادة الجيش السوداني إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية، وذلك بعد مقتل ست نساء وطفل على يد ميليشيات إثيوبية أمس الأول الاثنين.

ونقل موقع "سودان تريبيون"، اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية موثوقة القول إن "رئيس هيئة الأركان وعددا من كبار قادة الجيش، وصلوا إلى الشريط الحدودي".

وأشارت إلى أن رئيس هيئة الأركان تفقد الخطوط الأمامية للجيش السوداني في الشريط الحدودي، كما تلقى تنويرا من قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء ركن حيدر الطريفي عن الأوضاع.

وأكدت المصادر أن زيارة رئيس هيئة الأركان ستمتد حتى السبت المقبل.

وطالبت وزارة الخارجية السودانية أمس المجتمع الدولي "بإدانة الأعمال الإجرامية للميليشيات الإثيوبية التي تستهدف المدنيين".

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد أراض من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل في الآونة الأخيرة في الأراضي الإثيوبية واحتلال أراضيها الزراعية.

الجيش السوداني عثمان الحسين اثيوبيا السودان

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