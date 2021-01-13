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"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى

12:08 ص الأربعاء 13 يناير 2021
"سي إن إن": إجراءات أمنية مشددة تتضمن تفتيش نواب الكونجرس قبل دخول المبنى

الحرس الوطني الامريكي

وكالات

شهد محيط مبنى الكابيتول في واشنطن، إجراءات أمنية مشددة مساء الثلاثاء، تضمنت تفتيش نواب الكونجرس أنفسهم قبل بدء جلسة مرتقبة لمجلس النواب الأمريكي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ووفقًا لـ"سي إن إن" فقد وضعت أجهزة كاشفة للمعادن على مدخل مجلس النواب، بعد مطالبة من بعض النواب بإجراء تفتيش لزملائهم تحسبًا لتهريب أسلحة إلى مبنى الكابيتول.

وقال مساعد ديمقراطي رفض الكشف عن هويته لـ"سي إن إن"، مساء الثلاثاء، إن بعض الزملاء يتجاهلون قواعد مجلس النواب ويجلبون أسلحة نارية إلى مبنى الكابيتول.

الحرس الوطني الأمريكي واشنطن اقتحام الكونجرس

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