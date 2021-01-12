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وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا

11:09 م الثلاثاء 12 يناير 2021
وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا

الأمير السعودي خالد بن عبد الله

وكالات

نعى الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود، مساء الثلاثاء، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وغرد الأمير نواف عبر حسابه على تويتر قائلاً: "رحم الله الوالد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن واسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأبنائه وبناته وأحفاده حفظهم الله، وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون"

والأمير خالد بن عبد الله، هو نجل عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل، وهو أخ للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية، واشتهر بشغفه لخيول السباقات.

والراحل هو مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية والتي اندمجت بعد ذلك مع "شوتايم أرابيا" لتصبح "أوربت شوتايم".

ويمتلك واحدة من أهم مزارع الخيول في العالم "جودمونت"، والتي أسسها في المملكة المتحدة، وشارك طوال 30 عاما في البطولات الدولية للخيول. قدرت مجلة "فوربس" ثروته الشخصية في عام 1990 بنحو مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

الأمير السعودي خالد بن عبد الله الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود السعودية

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