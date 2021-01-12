كوريا الجنوبية تسجل 537 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة
سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 69 ألفا و561 مصابا.
كما سجلت البلاد 25 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك إلى 1165 وفاة.
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