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إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

04:22 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا

أعلنت الرئاسة البرتغالية أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كورونا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وفق روسيا اليوم.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أية عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.
وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنّ الحكومة الاشتراكية ستعلن الأربعاء عن "شيء مشابه جداً للإغلاق العام الأول في مارس".
وكان رئيس الجمهورية نفسه حذّر السبت خلال مناظرة انتخابية من "أنّه لا بديل عن الإغلاق العام".
وتوقّعت جميع استطلاعات الرأي إعادة انتخاب الرئيس المحافظ من الدورة الأولى.

مارسيلو ريبيلو دي سوزا فيروس كورونا البرتغال

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