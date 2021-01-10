نتنياهو: نهدف لتسريع عملية التلقيح لتصبح 170 ألف جرعة يوميًا
تل أبيب - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يريد تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده إلى 170 ألف جرعة في اليوم.
وذكر نتنياهو، الذى كان يشير خلفه إلى طائرة شحن تقف على مدرج الطائرات حيث تم تفريغها من شحنتها التى تضم لقاحات مضادة لفيروس كورونا: "هذا يوم عظيم لدولة إسرائيل".
وأوضح نتنياهو أنه تم تطعيم أكثر من 72% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وأكثر بالفعل.
وأشار إلى أن شحنة ضخمة أخرى من اللقاح ستصل يوم الأحد المقبل، وحينها ستتمكن الشريحة التالية من السكان ممن تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر من الحصول على اللقاح.
وقال نتنياهو إنه يسعى جاهدا لتطعيم جميع الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أكثر بحلول أواخر مارس.
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