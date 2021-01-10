أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

نتنياهو: نهدف لتسريع عملية التلقيح لتصبح 170 ألف جرعة يوميًا

07:04 م الأحد 10 يناير 2021
نتنياهو: نهدف لتسريع عملية التلقيح لتصبح 170 ألف جرعة يوميًا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يريد تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده إلى 170 ألف جرعة في اليوم.

وذكر نتنياهو، الذى كان يشير خلفه إلى طائرة شحن تقف على مدرج الطائرات حيث تم تفريغها من شحنتها التى تضم لقاحات مضادة لفيروس كورونا: "هذا يوم عظيم لدولة إسرائيل".

وأوضح نتنياهو أنه تم تطعيم أكثر من 72% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وأكثر بالفعل.

وأشار إلى أن شحنة ضخمة أخرى من اللقاح ستصل يوم الأحد المقبل، وحينها ستتمكن الشريحة التالية من السكان ممن تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر من الحصول على اللقاح.

وقال نتنياهو إنه يسعى جاهدا لتطعيم جميع الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أكثر بحلول أواخر مارس.

بنيامين نتنياهو تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

بريطانيا تسجيل نحو 55 ألفًا إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 148799

    عدد المصابين

  • 118294

    عدد المتعافين

  • 8142

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد إعلان السودان فشل المفاوضات.. بيان من مصر بشأن سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا