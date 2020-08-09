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الرئيس البرازيلي يعلن إرسال معونات غذائية ودوائية إلى لبنان

09:01 م الأحد 09 أغسطس 2020
الرئيس البرازيلي يعلن إرسال معونات غذائية ودوائية إلى لبنان

جايير بولسونارو

برازيليا - ( د ب أ )

أعلن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، اليوم الأحد، أن بلاده سترسل طائرة محملة بالأدوية والمستلزمات والإمدادات الأساسية إلى لبنان في الأيام القليلة القادمة، وأنها تقوم الآن بتجهيز شحنة تزن أربعة آلاف طن من الأرز وذلك في أعقاب الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الرئيس بولسونارو خلال مؤتمر خاص بلبنان، مع العديد من قادة العالم عقد عبر تقنية الفيديو اليوم، أن البرازيل تبحث مع السلطات اللبنانية إرسال فنيين للمساعدة في عمليات البحث عن سبب الانفجار في مرفأ بيروت .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه يوجد في البرازيل حوالي 10 ملايين مواطن من ذوي الأصول اللبنانية .

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