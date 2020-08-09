الجالية الكندية في تورونتو تحتشد لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت

تورونتو - أ ش أ

احتشد مئات الكنديين اللبنانيين في ساحة "ناثان فيليبس" وسط تورونتو في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وحمل المئات في الوقفة الاحتجاجية الأعلام اللبنانية وأضاءوا الشموع تكريما لقتلى الانفجار. كما تم عزف النشيد الوطني الكندي واللبناني خلال الوقفة.

كما تحدث العديد من مسؤولي المقاطعات والبلديات في الوقفة الاحتجاجية؛ بما في ذلك نائب عمدة تورونتو، دينزيل مينان وونج، الذي كان هناك نيابة عن العمدة جون توري ومجلس مدينة تورنتو. وقال الوزير أحمد حسين، الذي كان أيضا في الوقفة الاحتجاجية، إن كندا ستقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني. كما حضر عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، النائب المصري شريف سبعاوي، الذي ألقى كلمة في هذه المناسبة، أكد فيها على وقوف كندا بجانب الشعب اللبناني في هذه المحنة.

وبلغت التبرعات المقدمة إلى الصليب الأحمر اللبناني عن طريق الصليب الأحمر الكندي حتى الآن حوالي 400 ألف دولار.

وتقوم الحكومة الكندية بإنشاء "صندوق المطابقة" لمساعدة الكنديين على جمع الموارد لمساعدة المتضررين من الانفجار.

وقالت كارينا جولد، وزيرة التنمية الدولية إن الحكومة ستطلق صندوقا لدعم المتضررين من انفجار بيروت. وستجمع التبرعات في الفترة من 4 إلى 24 أغسطس، كما سترفع الحكومة المبلغ الذي سيتم جمعه كي يصل إلى مليوني دولار كندي.

وأرسلت الوزيرة إلى الكنديين رسالة قالت فيها: "إن أفضل طريقة يمكنك المساعدة بها هي التبرع بالمال، ويجب تقديم التبرعات إلى التحالف الإنساني أو أحد شركائه".