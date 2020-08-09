أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

الجالية الكندية في تورونتو تحتشد لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت

04:10 م الأحد 09 أغسطس 2020
الجالية الكندية في تورونتو تحتشد لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت

انفجار مرفأ بيروت

تورونتو - أ ش أ

احتشد مئات الكنديين اللبنانيين في ساحة "ناثان فيليبس" وسط تورونتو في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وحمل المئات في الوقفة الاحتجاجية الأعلام اللبنانية وأضاءوا الشموع تكريما لقتلى الانفجار. كما تم عزف النشيد الوطني الكندي واللبناني خلال الوقفة.

كما تحدث العديد من مسؤولي المقاطعات والبلديات في الوقفة الاحتجاجية؛ بما في ذلك نائب عمدة تورونتو، دينزيل مينان وونج، الذي كان هناك نيابة عن العمدة جون توري ومجلس مدينة تورنتو. وقال الوزير أحمد حسين، الذي كان أيضا في الوقفة الاحتجاجية، إن كندا ستقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني. كما حضر عضو برلمان مقاطعة أونتاريو، النائب المصري شريف سبعاوي، الذي ألقى كلمة في هذه المناسبة، أكد فيها على وقوف كندا بجانب الشعب اللبناني في هذه المحنة.

وبلغت التبرعات المقدمة إلى الصليب الأحمر اللبناني عن طريق الصليب الأحمر الكندي حتى الآن حوالي 400 ألف دولار.

وتقوم الحكومة الكندية بإنشاء "صندوق المطابقة" لمساعدة الكنديين على جمع الموارد لمساعدة المتضررين من الانفجار.

وقالت كارينا جولد، وزيرة التنمية الدولية إن الحكومة ستطلق صندوقا لدعم المتضررين من انفجار بيروت. وستجمع التبرعات في الفترة من 4 إلى 24 أغسطس، كما سترفع الحكومة المبلغ الذي سيتم جمعه كي يصل إلى مليوني دولار كندي.

وأرسلت الوزيرة إلى الكنديين رسالة قالت فيها: "إن أفضل طريقة يمكنك المساعدة بها هي التبرع بالمال، ويجب تقديم التبرعات إلى التحالف الإنساني أو أحد شركائه".

هذا المحتوى من

انفجار بيروت انفجار لبنان الجالية الكندية ضحايا انفجار بيروت

الخبر التالى:

مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 من قوات الأمن في انفجار بكابول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تُحذر من زيادة إصابات كورونا مجددا.. وتوجه رسالة لـ 3 فئات