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حريق كبير جراء انفجار في ميناء بريطاني ووقوع إصابات (فيديو)

09:04 م السبت 08 أغسطس 2020
حريق كبير جراء انفجار في ميناء بريطاني ووقوع إصابات (فيديو)

حريق ميناء بريطانيا

وكالات:
أدى انفجار وقع في ميناء "ساسكس" ببريطانيا، إلى اندلاع حريق هائل، تصاعدت منه أعمدة من الدخان الأسود بكثافة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن رجال الإطفاء هرعوا إلى مقر الحريق الذي وقع في مستودع في نيوهافن، شرق مقطعة ساسكس، صباح السبت.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فرق الإطفاء أخلت المبنى، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وقال مسؤولون في خدمة الإطفاء والإنقاذ في شرق ساسكس: "إن مبنى صناعي على طريق الشاطئ مشتعل، وتم إجراء أكثر من 80999 مكالمة لنا حول الحريق".
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سبب الحريق لم يعرف بعد.

لبنان اندلاع حريق ميناء بريطانيا

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