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روسيا ترحب بخطط أمريكا لخفض قواتها العسكرية في أفغانستان

04:24 م الخميس 06 أغسطس 2020
روسيا ترحب بخطط أمريكا لخفض قواتها العسكرية في أفغانستان

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

رحبت روسيا، اليوم الخميس، بخطط الولايات المتحدة لخفض قواتها العسكرية المتمركزة في أفغانستان لتتراوح بين 4 إلى 5 آلاف.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن نائب مدير المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف قوله في مؤتمر صحفي "نرحب بعزم واشنطن على مواصلة خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 4-5 آلاف بحلول نوفمبر المقبل" .

وأضاف زايتسيف: "نعتبر تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد بمثابة تأكيد لالتزامه بوعد حملته الانتخابية حول سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وصلابة موقف البيت الأبيض في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق السلام مع حركة طالبان".

وأشار إلى اقتناع روسيا بأن التنفيذ الكامل للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وكذلك إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأفغان، سيمهد الطريق لتسوية طويلة الأمد للوضع في أفغانستان.

كان ترامب قد صرح الثلاثاء الماضي بأن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان قريبًا، إلى 4 آلاف شخص، إلا أنه لم يحدد إطار زمني محدد مكتفياً بالقول "قريبا جدا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وطالبان الأفغانية وقعتا أواخر فبراير الماضي أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، وهو ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان بعد إبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

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