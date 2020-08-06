انفجار بيروت: الحكومة تمهل "لجنة التحقيق" 4 أيام لتحديد المسؤولين

بيروت- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية اللبناني شربل وهبي إن الحكومة أمهلت "لجنة تحقيق" أربعة أيام لتحديد المسؤولية عن الانفجارالذي وقع في ميناء بيروت يوم الثلاثاء.

وأضاف وهبي فى تصريحات لراديو أوروبا 1: "يتعين على لجنة التحقيق خلال أربعة أيام كحد أقصى تقديم تقرير مفصل يجيب عن التساؤلات بشأن من المسؤول، كيف ؟ ماذا؟ أين؟ وسيكون هناك إجراءات قضائية بحق المدانين."

وبلغ عدد القتلى من جراء الانفجار 137 قتيلا، وفًقد العشرات كما أصيب 5000 آخرين.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمال الإنقاذ في رفع الأنقاض.

ويقدر محافظ بيروت أن ما يصل إلى 300 ألف شخص شردوا بسبب الكارثة التي قال إنها ستكلف الدولة المثقلة بالديون ما يزيد على 10 مليارات دولار.

ووضع ، يوم الأربعاء ، المسؤولين عن تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت قيد الإقامة الجبرية، وتستخدم هذه المادة في الأسمدة والمتفجرات.

وبحسب المسؤولين اللبنانيين ، فإن الانفجار نجم عن حريق اشتعل فى 2750 طناً من المادة الموجودة في مستودع على جانب الميناء.