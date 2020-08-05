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أطباء أتراك: أعداد إصابات كورونا في البلاد أكثر من المعلن

07:41 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
أطباء أتراك: أعداد إصابات كورونا في البلاد أكثر من المعلن

فيروس كورونا في تركيا

وكالات

كشف فريق من الأطباء في مناطق تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في تركيا، أن المستشفيات تكتظ بعدد أكبر من المعلن لإصابات كورونا الذي عاود انتشاره بواقع أكثر من ألف حالة يوميًا هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت نقابات الأطباء في عدد من المناطق لـ"رويترز" إن وحدات العناية الفائقة وغرف الطوارئ في المستشفيات المخصصة لمرضى كوفيد-19 تعمل بكامل طاقتها في العاصمة أنقرة ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

وأبدت الحكومة، التي خففت العزل العام جزئيا في يونيو لإنعاش الاقتصاد، تخوفها الخاص أمس الثلاثاء عندما وصف وزير الصحة تسجيل 1083 إصابة جديدة بأنه ارتفاع "حاد"، بعد عطلة استمرت أربعة أيام.

وتجاوبت السلطات، بتطبيق فحوصات جديدة وفرض إجراءات منها، توقيع غرامات على عدم استخدام الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

أيسيجول أتيس تارلا رئيسة غرفة أطباء غازي عنتاب-كلس، قالت من جهتها إن مستشفى بالمنطقة استقبل 200 حالة كوفيد-19 جديدة في يوم واحد مؤخرا مع ارتفاع معدل العدوى بين العاملين بقطاع الصحة بشكل خاص.

وفي أنقرة قال الأمين العام لغرفة الأطباء علي كاراكوك، إن قرابة 1000 شخص كانت نتيجة فحصهم إيجابية في العاصمة يوميا، وعزا ذلك لتخفيف السابق لأوانه لإجراءات العزل في يونيو.

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