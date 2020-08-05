بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 307 آلاف و256 والوفيات 46 ألفا و295

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 307 آلاف و256 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 46 ألفا و295 حالة، في حين تعافى 1445 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا .