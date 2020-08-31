حماس تعلن التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد مع إسرائيل

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة المقاومة الاٍسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى "تفاهم لاحتواء التصعيد" مع إسرائيل بعد أسابيع من التوتر.

وقالت الحركة في بيان لمكتب رئيسها إسماعيل هنية "بعد جولة حوارات واتصالات كان آخرها ما قام به الممثل القطري السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

وأضافت أنه "في إطار هذه الجهود سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة كورونا التي حلت بالقطاع، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

كان العمادي وصل غزة يوم الثلاثاء الماضي لإجراء مباحثات مع مسؤولي حماس وإسرائيل بشكل منفصل بشأن العودة إلى تفاهمات التهدئة بين الجانبين.

واستأنفت الفصائل الفلسطينية في غزة منذ مطلع الشهر الجاري إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل والتظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل شرق القطاع بعد أشهر من التوقف عن ذلك للضغط من أجل إدخال تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.

وردت إسرائيل بشن غارات يومية على مواقع لحماس في غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع الصيد كليا قبالة شاطئ بحر القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة.