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سول تفرض "أسبوع الجمود" لمكافحة تفشي كورونا

02:52 م الأحد 30 أغسطس 2020
سول تفرض "أسبوع الجمود" لمكافحة تفشي كورونا

فيروس كورونا

سول - أ ش أ

حددت مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، هذا الأسبوع ليصبح "أسبوع الجمود" لما يقرب من 10 ملايين مواطن، في آخر تدابيرها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في منطقة العاصمة.

وقال سيو جونج هيوب، القائم بأعمال عمدة سول في إحاطة صحفية عبر الإنترنت إنه خلال "أسبوع الجمود بالنسبة لـ10 ملايين مواطن" الذي سيبدأ اليوم ولمدة أسبوع، ينصح المواطنون بالبقاء في بيوتهم والامتناع عن التجمعات قدر الإمكان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ووفقا للمسؤول، لم يتم احتواء سرعة تفشي الفيروس في الوقت الراهن، وقد يواجه الاقتصاد موقفا صعبا جدا، وحث المواطنين على الانضمام إلى مجهودات مكافحة الفيروس التي تتبعها المدينة.

وقد شددت الحكومة تدابير التباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي في ظل تخطي الإصابات اليومية حاجز الـ100 إصابة لمدة أسبوعين تقريبا ويشمل هذا تحديد عدد ساعات العمل للمطاعم والمخابز وسلاسل المقاهي في سول وضواحيها.

وقال سيو: "بشكل يتماشى مع متطلبات التباعد الاجتماعي المشددة... تخطط المدينة للعمل للحد من التجمعات الليلية وتناول الطعام بالخارج خلال أسبوع الجمود".

وتركز الحكومة مجهوداتها على منع التجمعات الشبابية بعد أن سجلت الإصابات في الفئة العمرية من مرحلة العشرينات إلى الأربعينات 38.5% من

مجمل الإصابات بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية عن 299 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، منها 203 حالات في منطقة العاصمة العظمى، ليصل مجموع الإصابات داخل البلاد إلى 19 ألفا و699 إصابة، وفقا لما أفاد به اليوم المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا سول كوريا الجنوبية

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