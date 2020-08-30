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مقتل 10 وفقدان 5 جراء فيضانات بشمال شرقي تركيا

03:00 م الأحد 30 أغسطس 2020
مقتل 10 وفقدان 5 جراء فيضانات بشمال شرقي تركيا

سليمان صويلو

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية جيراسون التركية المطلة على البحر الأسود إلى عشرة قتلى.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن صويلو القول، خلال زيارة للولاية، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن خمسة مفقودين.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت في بيان في وقت سابق أن 988 فردا و288 مركبة تشارك في جهود الإنقاذ.

وذكرت الأناضول أن عملية تقييم الأضرار لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه تم إنفاق تسعة ملايين ليرة (1.23 مليون دولار) لأعمال إعادة التأهيل في المنطقة.

سليمان صويلو وزير الداخلية التركي فيضانات تركيا

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