مصرع مواطن يمني ونجليه جراء انفجار لغم زرعه الحوثيين

عدن - أ ش أ

لقي مواطن يمني ونجلاه مصرعهم، جراء انفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية في قرية قضبة بمديرية الدريهمي، محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية يمنية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "المواطن أحمد علي الأهدل ونجليه عبده البالغ من العمر 12 عاما، ويعقوب 10 أعوام لقوا مصرعهم، إثر انفجار اللغم، كاشفة أن القتلى يعودون لقرية الجريبة، وأنهم كانوا في طريقهم إلى إحدى المستشفيات للعلاج، قبل انفجار اللغم الحوثي الذي أودى بحياتهم.

جدير بالذكر أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سجل ميليشيات الحوثي الحافل بالجرائم، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن أن عدد ضحايا الألغام الحوثية في اليمن تجاوز 10 آلاف قتيل.

ويمثل الأطفال والنساء الغالبية الكبرى من الضحايا، إضافة إلى المسنين وأصحاب المهن والحرف مثل الصيادين والمزارعين.