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قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

02:14 م السبت 29 أغسطس 2020
قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألفا و 407 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 196 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 234 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 115آلفا و251 حالة.

ولفتت إلى خضوع 5774 شخصا للفحص منذ أمس ليرتفع إجمالي من خضعوا للفحص منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 620 آلفا و128.

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