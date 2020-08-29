أكثر الكلمات إنتشاراً

صلاة الجمعة انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

العراق يسجل 77 حالة وفاة و3834 وإصابة جديدة بفيروس

01:22 م السبت 29 أغسطس 2020
العراق يسجل 77 حالة وفاة و3834 وإصابة جديدة بفيروس

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6891 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3834 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 ألفا و446 .

ولفتت إلى أن4146 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169 ألفا و20.

العراق فيروس كورونا وزارة الصحة العراقية

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98062

    عدد المصابين

  • 69612

    عدد المتعافين

  • 5342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24584563

    عدد المصابين

  • 17066926

    عدد المتعافين

  • 834431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة"