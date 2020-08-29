العراق يسجل 77 حالة وفاة و3834 وإصابة جديدة بفيروس

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6891 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3834 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 ألفا و446 .

ولفتت إلى أن4146 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169 ألفا و20.