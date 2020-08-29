العراق يسجل 77 حالة وفاة و3834 وإصابة جديدة بفيروس
بغداد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6891 حالة .
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 3834 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 227 ألفا و446 .
ولفتت إلى أن4146 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169 ألفا و20.
الخبر التالى:الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان