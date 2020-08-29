الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي

(وكالات):

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن ليبيا "بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام".

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيانها، إلى أن ليبيا تشهد "تحولا لافتا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وحثت البعثة على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، في إشارة إلى قمع ميليشيات طرابلس للتظاهرات السلمية التي شارك فيها المواطنون، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

ونوهت البعثة إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، قائلة: "في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج".

وختمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانها بالقول: "يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي – الليبي".