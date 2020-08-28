تركيا: الاتحاد الأوروبي يذكي التوترات في البحر المتوسط بتهديده بفرض عقوبات

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه "سلطة" لمطالبة تركيا بإنهاء بحثها "المشروع" عن الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط، متهمة التكتل بـ " بزيادة التوترات" في المنطقة.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن أنقرة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور "الوسيط المحايد" في النزاع ، فى إشارة إلى عقوبات جديدة محتملة من جانب الاتحاد الأوروبي عل ى تركيا بسبب بحثها عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان.