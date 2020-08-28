تركيا: الاتحاد الأوروبي يذكي التوترات في البحر المتوسط بتهديده بفرض عقوبات
اسطنبول - (د ب أ):
ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه "سلطة" لمطالبة تركيا بإنهاء بحثها "المشروع" عن الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط، متهمة التكتل بـ " بزيادة التوترات" في المنطقة.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن أنقرة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور "الوسيط المحايد" في النزاع ، فى إشارة إلى عقوبات جديدة محتملة من جانب الاتحاد الأوروبي عل ى تركيا بسبب بحثها عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان.
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