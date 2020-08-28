العراق تسجل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 223 ألفا و612 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أنه تم فحص 22 ألفا و634 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليون و547 ألفا و498 نموذجا.
كما سجلت الوزارة شفاء 3865 حالة جديدة، ووفاة 74 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98062
عدد المصابين
-
69612
عدد المتعافين
-
5342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24584563
عدد المصابين
-
17066926
عدد المتعافين
-
834431
عدد الوفيات
إعلان