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العراق تسجل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

05:29 م الجمعة 28 أغسطس 2020
العراق تسجل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 4177 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 223 ألفا و612 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أنه تم فحص 22 ألفا و634 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليون و547 ألفا و498 نموذجا.
كما سجلت الوزارة شفاء 3865 حالة جديدة، ووفاة 74 حالة.

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