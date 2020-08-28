ميركل: لا أخضع لاختبارات دورية للكشف عن كورونا

برلين - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تخضع بشكل دوري لاختبارات الكشف عن عدوى محتملة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين إنها تلتزم بقواعد المسافة الآمنة، وبالتالي لا يتم اختبارها بشكل دائم.

وأضافت ميركل: "لقد خضعت بالفعل للحجر الصحي، وبالتالي أعرف كيف أن 14 يوما يمكن أن تكون طويلة جدا، حتى لو كنت مشغولا"، مشيرة إلى أنها خضعت فقط خلال هذه الفترة إلى اختبارات متكررة، وقالت: "كنت سعيدة لأن الاختبارات كانت سلبية".

يُذكر أنه في نهاية شهر مارس خصعت المستشارة للحجر الصحي في المنزل لأنها كانت على اتصال بطبيب مصاب. وخلال هذا الوقت، خضعت ميركل لثلاثة اختبارات للكورونا، لكن جميعها جاءت سلبية.