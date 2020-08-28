ميركل: النزاع اليوناني-التركي "لا يمكن أن يتركنا دون تأثير"

برلين - (د ب أ):

في الخلاف حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بين اليونان وتركيا، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحوار.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ حجج الحكومة اليونانية على محمل الجد وتدعم اليونان حيثما تكون حكومتها على حق، وأضاف: "ومع ذلك، فقد عملت دائما على ضمان عدم حدوث المزيد من التصعيد "، مؤكدة ضرورة إجراء محادثات حول تقسيم المناطق الاقتصادية.

وقالت ميركل إنها تحدثت "بشكل مكثف للغاية" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول العلاقة مع تركيا، مشيرة إلى أن الصراع بين تركيا واليونان يدور بين شريكين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقالت: "هذا لا يمكن أن يتركنا دون تأثير".

يُذكر أن فرنسا نفذت يوم الأربعاء الماضي مع اليونان وقبرص مناورات عسكرية مكثفة في الجو والبحر في غرب قبرص. ومن جهتها، نفذت تركيا مع الولايات المتحدة تدريبات بحرية في شرق البحر المتوسط.