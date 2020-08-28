الهند تسجل ارتفاعا قياسية في إصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ 61 ألف حالة

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند، اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا يوميا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 77 ألفا و266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى حوالي 3 ملايين و387 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة- حسب ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية- ارتفاع حالات الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع ألف و57 شخصا، لتتجاوز حصيلة الوفيات الـ61 ألفا.

وتعد الهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.