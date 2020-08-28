الهند تسجل ارتفاعا قياسية في إصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ 61 ألف حالة
نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند، اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا يوميا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 77 ألفا و266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى حوالي 3 ملايين و387 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة- حسب ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية- ارتفاع حالات الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع ألف و57 شخصا، لتتجاوز حصيلة الوفيات الـ61 ألفا.
وتعد الهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان