ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في أفغانستان إلى أكثر من 150 شخصا

كابول - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 151 شخصا حتفهم في أفغانستان وأصيب نحو 200 آخرين بعد أن اجتاحت فيضانات عارمة عدة مناطق في البلاد خلال اليومين الماضيين، وفق لما أعلنته السلطات اليوم الخميس.

وبوجه عام تضرر 13 إقليما من أصل 34 إقليما في البلاد. وتستمر عمليات البحث والإنقاذ في الأقاليم المتضررة بشدة.

ويعد الوضع في إقليم باروان شمالي البلاد هو الأسوأ. وقال مسؤولون أمس الأربعاء إن قرابة 100 شخص لقوا حتفهم في الإقليم، إلى جانب تدمير منازل سكنية وأراض زراعية.

واجتاحت الفيضانات ما لا يقل عن أربعة أقاليم أفغانية أخرى خلال الليل.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الخميس إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في إقليم كابيسا شمال شرقي البلاد، لكن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وقالت السلطات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأرقام عرضة للتغيير، حيث تعمل الفرق على إنقاذ الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض والمنازل المنهارة.

وصرح نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث محمد قاسم حيدري: بأن "هذه الأرقام أولية".

وقال مسؤولون أمس الأربعاء إن وزارة الدفاع ساعدت بالفعل 5 آلاف أسرة عبر تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية.

لكن سياسيا محليا في إقليم باروان، اشتكى من عدم توفير المأوى والطعام ومياه الشرب بالشكل الكافي للضحايا. وأشاد مسؤول آخر بالحكومة لتقديمها الدعم المالي والتعامل الفوري مع الطوارئ.

وشهدت أفغانستان عدة فيضانات شديدة في ربيع عام 2019، والتي أسفرت عن تدمير أكثر من 10 آلاف منزل وتضرر نحو 180 ألف شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لمساعدات الطوارئ (أوتشا).