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أستراليا: ولاية فكتوريا تسجل 24 وفاة و149 إصابة جديدة بكورونا

08:00 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
أستراليا: ولاية فكتوريا تسجل 24 وفاة و149 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

كانبرا - (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية الأسترالية اليوم الأربعاء 24 حالة وفاة جديدة، و149 إصابة بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مدينة ملبورن، عاصمة الولاية فكتوريا ، أصبحت بؤرة تفشي الفيروس، لكن الحالات الجديدة انخفضت في الأيام الأخيرة بفضل إجراءات عزل دامت لستة أسابيع؛ بهدف الحد من انتشار الوباء.
وقد أعلنت السلطات أن حصيلة الإصابات بالفيروس أمس الثلاثاء بلغت 8 وفيات، و148 إصابة، بينما سجلت يوم الاثنين 15 حالة وفاة، و116 إصابة.

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