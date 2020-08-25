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"إنجاز تاريخي".. إعلان القضاء على شلل الأطفال في أفريقيا

06:44 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
"إنجاز تاريخي".. إعلان القضاء على شلل الأطفال في أفريقيا

تطعيم شلل الأطفال في أفريقيا

كيب تاون - (د ب أ)

أعلنت لجنة التصديق الإقليمية في أفريقيا لاستئصال شلل الأطفال، اليوم الثلاثاء، أن قارة أفريقيا خالية من شلل الأطفال، مما يترك منطقة واحدة فقط في العالم لا يزال فيها المرض.

وأعلنت رئيسة اللجنة روز ليكه أن "لجنة التصديق الإقليمية في أفريقيا لاستئصال شلل الأطفال تشهد أن المنطقة الأفريقية أوقفت انتقال فيروس شلل الأطفال البري الأصلي" واصفة هذا الإنجاز بأنه "إنجاز تاريخي للصحة العامة".

وشلل الأطفال مرض شديد العدوى يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة ويمكن أن يسبب شللا دائما.

في حين تم القضاء على شلل الأطفال البري بالكامل تقريبا في جميع أنحاء العالم، لا يزال شلل الأطفال المشتق من اللقاح يمثل مشكلة في بعض الأماكن.

وكانت نيجيريا آخر دولة أفريقية تسجل حالة شلل أطفال بري قبل أربع سنوات. وتعد منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي لا يزال فيها المرض موجودا الآن، حيث توجد حالات في باكستان وأفغانستان.

شلل الأطفال في أفريقيا كيب تاون شلل الأطفال

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