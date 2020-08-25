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مسلحون يطلقون النار على رائدة التمثيل والإنتاج السينمائي في أفغانستان

12:55 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مسلحون يطلقون النار على رائدة التمثيل والإنتاج السينمائي في أفغانستان

أفغانستان

كابول- (بي بي سي):

قال مسؤولون في أفغانستان إن الممثلة والمنتجة الأفغانية الكبيرة، صبا سحر، تعرضت لإطلاق نار، أثناء سفرها للعمل في العاصمة كابول.

وأفاد المسؤولون بأن الممثلة الأكثر شهرة في البلاد وصاحبة الشركة الوحيدة للإنتاج السينمائي فيها، تخضع للعلاج في المشفى، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليها.

وتحظى سحر، البالغة من العمر 44 عاماً، بشهرة دولية ككاتبة وممثلة ومخرجة، بعدد من المساهمات السينمائية الجادة، أبرزها فيلم "القانون".

وكانت سحر، التي تعد أول ممثلة في البلاد، قد تركت عملها في الشرطة النسائية، قبل سقوط العاصمة كابول في أيدي طالبان، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهي لاتزال تعمل بدوام جزئي مع وزارة الداخلية الأفغانية.

وتعرضت سحر للاعتقال، في السابق، بسبب تصويرها فيلما وثائقيا، كما تلقت تهديدات بالقتل.

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