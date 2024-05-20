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العراق يعلن الحداد العام بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه غدا الثلاثاء

02:49 م الإثنين 20 مايو 2024

باسم العوادي

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بغداد - (د ب أ)

أعلن العراق، اليوم الإثنين، الحداد العام في جميع انحاء البلاد ليوم واحد غداً الثلاثاء في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية.

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ، في بيان صحفي :" وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، وتضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، في الحادث الأليم، تعلنُ الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق، ليوم واحد غداً ".

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وعدد من قادة الفعاليات السياسية قدموا التعازي إلى القيادة الإيرانية بوفاة رئيسي ومرافقيه.

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