الحكومة الإيرانية تتعرف على الضحايا التسعة في حادث تحطم مروحية رئيسي

طهران - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الإيرانية، أنه قد تم الآن التعرف على هوية جميع التسعة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية الرئيس الايراني، أمس الأحد.

ورغم الحروق الشديدة، تم التعرف على هويات جميع الركاب اليوم الاثنين، بحسب ما قاله ممثل حكومي رفيع المستوى لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء. وتم نقل جثامينهم منذ ذلك الحين إلى مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية أكدت في وقت سابق مقتل جميع ركاب المروحية التسعة، ومن بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وتحطمت المروحية لدى عودتهما والوفد المرافق لهما من اجتماع عقد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.