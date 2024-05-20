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الهلال الأحمر الإيراني: طائرة إبراهيم رئيسي تحطمت على ارتفاع 2500 متر

02:41 م الإثنين 20 مايو 2024

السيد إبراهيم رئيسي

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(مصراوي)

قال الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، إن طاقم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قتلوا جميعًا منذ اللحظات الأولى لتحطم المروحية.

وأضاف الهلال الأحمر، أنه تعذر الوصول لطائرة الرئيس الإيراني منذ اللحظات الأولى للحادث.

وأفاد الهلال الأحمر، أن طائرة رئيسي تحطمت على ارتفاع 2500 متر.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة الرئيس الإيراني وجميع مرافقيه وكان من بينهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وتولى نائب الرئيس الأول محمد مخبر، المهام التنفيذية للرئيس الإيراني لحين انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا.

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