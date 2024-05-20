الرئيس الجزائري: فقدت بوفاة الرئيس الإيراني أخا وشريكا

الجزائر - (د ب أ)

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن حسرته وألمه لوفاة الرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي، مؤكدا أنه فقد شخصيا "أخا وشريكا جمعتني به خدمة أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وقال تبون، في برقية تعزية بعث بها إلى محمد مخبر، نائب الرئيس الأول للجمهورية الاسلامية الإيرانية، :" تابعنا معكم بتأثر وقلق منذ الوهلة الأولى السّاعات العصيبة التي عاشها الشعب الإيراني الشقيق، وهو يترقب أخبار مصير الـمروحية التي تقل الـمرحوم إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وأعضاء الوفد الـمرافق له رحمهم الله جميعا".

وأضاف: " ولقد قضى الله سبحانه وتعالى أن نتلقى معكم خبر فاجعة وفاة أخينا العزيز إبراهيم رئيسي بحسرة بالغة وألم عميق، وبتعاطف صادق وتضامن أخوي مع القيادة السياسية والحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة".

وتابع: " وفي هذا الظرف الصعب الذي يقاسم فيه الشعب الجزائري أشقاءَه في إيران هذه الـمحنة القاسية، أفقد شخصيا في القائد إبراهيم رئيسي أخا وشريكا جمعتني به خدمة أواصر الأخوة والتعاون والتضامن بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ونصرة القضايا العادلة التي تبنتـها أمتنا الإسلامية، وحملت راية الدفاع عنـها والتضحية من أجلها".

واختتم تبون بالقول: " ولا أملك إزاء هذا الـمصاب الجلل إلا أن أتوجه إليكم قيادة وشعبا بأخلص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، وأدعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يعظم أجر الشعب الإيراني الشقيق، ويعينه على تجاوز هذا الظرف الصعب الأليم".

كان الراحل رئيسي زار الجزائر مطلع آذار/مارس الماضي على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز كأول رئيس إيراني يزور الجزائر منذ 14 عاما.